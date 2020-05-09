Небо в цветах триколора: лучшие кадры пролета авиации над Москвой в честь 75-летия Победы

Минобороны России опубликовало лучшие кадры авиапарада в Москве в честь 75-летия Победы. В строю над Красной площадью прошли 75 вертолетов и самолетов Военно-космических сил.

В этом году из-за установленных в стране ограничений самое красочное шоу проходило в небе. Среди поднявших в небо летательных аппаратов были новейшие истребители Су-57 и МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал».

© Минобороны России

© Минобороны России

© Минобороны России

© Минобороны России

Авиапарады в честь 9 Мая прошли в десятках городов России. Так, в Калининградской области самолеты и вертолеты взлетели сразу с трех аэродромов.