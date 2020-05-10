Моменты триумфа: Минобороны опубликовало уникальные фотоснимки полководцев Великой Отечественной войны

Минобороны Российской Федерации публикует уникальные фотографии советских полководцев в завершающий период Великой Отечественной войны - весной 1945 года. Многие из снимков можно увидеть впервые.

© Минобороны России

Фотографии представлены в рамках масштабного исторического проекта «Полководцы Победы. Весна 1945 года», который посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад завершали разгром немецко-фашистских войск и положили конец самой кровопролитной войне в истории человечества.

© Минобороны России

На снимках той знаковой для всего мира весны 1945 года запечатлены как мгновения напряженной подготовки к финальной схватке с врагом, так и минуты триумфа победителей, среди которых были маршалы и генералы, танкисты и летчики – те, кто проделал долгий и полный лишений путь на пути к Великой Победе.

© Минобороны России

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.