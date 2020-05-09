Полное небо огней: в Москве прогремел салют в честь Дня Победы

В Москве прошел праздничный салют в честь главного майского праздника – Дня Победы. В небо выпустили около двенадцати тысяч фейерверков разных расцветок и калибров.

Огни достигали купола диаметром до трехсот метров. Зрители онлайн-трансляций имели возможность увидеть уникальный салют в расцветке российского триколора.

Несмотря на режим самоизоляции, в России состоялись масштабные мероприятия ко Дню Победы. По всей стране прогремели салюты, в десятках городов прошли воздушные парады, а легендарное шествие «Бессмертный полк» впервые в истории состоялось в онлайн-формате.