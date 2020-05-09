Пожар ликвидирован: из клиники для больных COVID-19 в Москве эвакуировали 295 человек

Все пациенты из городской клинической больницы им. Спасокукоцкого, в которой случилось возгорание эвакуированы, и размещены в других корпусах медицинского учреждения. Некоторые больные переводятся в другие больницы. Об это сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Возгорание произошло в одном из помещений ГКБ им. Спасокукоцкого, в 6-этажном корпусе на первом этаже. Сработала пожарная сигнализация, на место незамедлительно прибыли пожарные и медицинские службы», - рассказала Ракова.

Она отметила, что эвакуация всех пациентов из корпуса была произведена в течение 30 минут. В общей сложности были выведены 295 человек.

«Пожар полностью ликвидирован. Одна пациентка погибла, других пострадавших нет», - сказала вице-мэр.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в больнице, в которой лечились пациенты с коронавирусной инфекций. ГКБ №50 находится на севере Москвы. Свои двери для пациентов лечебные корпуса для пациентов начали открывать с 1955 года.