«Спасибо за мирное небо»: кадры высадки парашютистов со знаменем Победы в Кишиневе

Сегодня в Кишиневе парашютисты выразили свою благодарность героям Великой Отечественной войны и устроили настоящий воздушный парад. Парашютный десант высадился в городе со знаменами Победы.

В назначенный час с аэродрома, расположенного под Кишиневом в небо взмыл легендарный самолет АН-2 с 12 парашютистами на борту. У каждого спортсмена в руках была копия легендарного знамени Победы, которое гордо развевалось над поверженным Рейхстагом. Чтобы знамя было видно с земли, была специально сделана одна 15-метровая копия.

Ровно 12.00 9 мая парашютисты со знаменами совершили высадку над Кишиневом, приземлившись в назначенной заранее точке. Так жители Кишинева выразили благодарность и почтили память героев войны.