Есть жертвы: кадры с места пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в Москве
Погиб один человек, еще трое пострадали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ГКБ №50 на севере Москвы произошел пожар. Погиб один человек, еще трое пострадали. Информацию о погибшем подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
На месте работают спасатели и пожарные. В данный момент больных эвакуируют в соседний корпус. Позже пациентов отправят в другие больницы.
По предварительным данным, возгорание произошло на шестом этаже. Причины пожары и другие обстоятельства случившегося уточняются.