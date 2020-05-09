Есть жертвы: кадры с места пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в Москве

В ГКБ №50 на севере Москвы произошел пожар. Погиб один человек, еще трое пострадали. Информацию о погибшем подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте работают спасатели и пожарные. В данный момент больных эвакуируют в соседний корпус. Позже пациентов отправят в другие больницы.

По предварительным данным, возгорание произошло на шестом этаже. Причины пожары и другие обстоятельства случившегося уточняются.