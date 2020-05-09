На севере Москвы загорелась больница для пациентов с COVID-19
Информация о погибших и пострадавших уточняется, по предварительным данным, погиб один человек.
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В больнице для больных коронавирусом в Москве случился пожар. Речь идет о ГКБ №50 на севере столицы.
По данным экстренных служб, возгорание произошло на шестом этаже. Персонал перемещает пациентов в соседние корпуса. Информация о погибших и пострадавших уточняется, по предварительным данным, погиб один человек.