Уникальные торжества: как прошел Парад Победы в режиме онлайн

Сегодня из-за пандемии коронавируса 75 годовщину Великой Победы пришлось отмечать не так широко, как планировалось. Но День Победы от этого не померк. Наоборот, изоляция позволила заглянуть в глубь, в суть этой священной для россиян даты.

Ровно в 10.00 на Красной площади раздался бой Курантов. На самой площади нет парадных расчетов, а из ворот Спасской башни не выехала машина Министра обороны. На брусчатке перед Мавзолеем стояли только журналисты. Президент РФ Владимир Путин появился в Александровском саду с букетом алых роз, чтобы возложить их к Могиле Неизвестного солдата.

«Здесь, у Кремлевской стены – священное для всех нас место. День и ночь горит вечный огонь в память погибшим в Великую Отечественную войну. Здесь лежит Неизвестный Солдат. Мы приходим сюда поклониться ему и всем защитникам Родины. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей», - сказал Владимир Путин.

Речь российского президента продолжилась всего несколько минут. Это меньше, чем обычно. Но сегодня, как раз тот случай, когда много слов не нужно. Объявили минуту молчания. И в Александровском саду стало совсем тихо.

Как только утихнет пандемия коронавируса, в Москве обязательно пройдет Парад Победы и марш «Бессмертного полка». Владимир Путин пообещал россиянам, что юбилейную дату страна отметит так, как подобает масштабу события. Но и сегодня громко прозвучали поздравления в адрес тех, кто знает и помнит, чем заплатили за Победу миллионы людей.

«Наши ветераны сражались за жизнь - против смерти. И мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы – когда мы вместе. С праздником вас! С Днем Победы! Ура!» - поздравил всех с праздником Владимир Путин.

В исполнении роты почетного караула из Кремлевского полка прозвучало троекратное «ура» и гимн России. Строй пронес перед президентом точную копию знамени Победы. Затем Владимир Путин прошел вдоль аллеи городов-героев и воинской славы, и к каждому постаменту возложил цветы.

У Парада Победы на Красной площади богатая история. В советское время его проводили только по случаю крупных юбилеев. После распада СССР был перерыв. Потом парад вернули, но только стройными рядами по брусчатки проходили пешие колонны. Затем к ним добавилась механизированная техника и авиация. Теперь парад - обязательный атрибут праздника каждое 9 мая. В этом году прошел только воздушный Парад Победы.

Над Москвой пролетели ровно 75 самолетов и вертолетов: дальняя, военно-транспортная и оперативно-тактическая авиация. В первых рядах - ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник». Стратегические ракетоносцы, дальние бомбардировщики, самолеты-заправщики, штурмовики и истребители. В конце парада - обязательный атрибут праздника. Над красной площадью появились цвета российского флага в исполнении штурмовиков Су-25.

Владимир Путин наблюдал за воздушным парадом у первого корпуса Кремля, где находится рабочий кабинет главы государства. Затем он пешком направился на Соборную площадь, где выстроились пешие и конные караулы президентского полка. Они напрямую подчиняются Верховному Главнокомандующему. И не просто стоят в карауле. В годы войны они защищали стены Кремля от налетов вражеской авиации. На фронт отправились 4 группы снайперов, на счету которых 1200 убитых немецких солдат и офицеров.

«Мы помним уроки войны. И хочу вновь подчеркнуть: все планы по развитию Армии и Флота России будут выполнены. В этом не должно быть никаких сомнений. Наши Вооруженные Силы получают и будут получать самую современную технику. И мы знаем главное: это оружие – в надежных руках. Слава нашему народу – народу-победителю! Слава доблестным Вооруженным Силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!», - сказал президент России Владимир Путин.

Громогласное «ура» слышно далеко за пределами Кремля. Конные караулы президентского полка смотрелись особенно торжественно. И пусть это не парад в привычном для нас понимании, но наследники Великой Победы уверенно держали строй.