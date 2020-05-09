Праздник во дворе: для ветерана в Екатеринбурге устроили парад с ретро-автомобилями

В Екатеринбурге артисты выступили сегодня только для одного слушателя – ветерана Великой Отечественной войны Владимира Ильича Эккельмана. Хирурга с 58-летним стажем поздравили с праздником его будущие коллеги – студенты-медики.

По двору типовой «хрущевки» проехала колонна ретро-техники. Разведывательные мотоциклы и бронеавтомобили времен Великой Отечественной войны прошли парадным строем для единственного зрителя, который принимал парад на четвертом этаже своей квартиры.

Экипажи ретро-автомобилей и мотоциклов начали готовиться к параду на День Победы в Екатеринбурге еще полгода назад. Тренировки не прошли даром: выдержав строй, водители смогли проехать по узкой пешеходной дорожке во дворе фронтовика-хирурга.

«Впервые представилась мне такая возможность. Я очень рад этому. Мурашки по телу идут. Это очень интересно и приятно». – поделился своими впечатлениями старший водитель – электрик автомобильного взвода Игорь Дягилев.

С Днем Победы Владимира Ильича Эккельмана поздравили и его коллеги – военные медики. Ему вручили юбилейную медаль, которая заняла достойное место на парадном кителе капитана медицинской службы.

Смех отвлекал от ужасов войны, поделился воспоминаниями Владимир Ильич. Он попал на фронт совсем мальчишкой. Рвался в бой вслед за пятью старшими братьями, трое из которых не вернулись. Воевал на Дальнем Востоке. Был дважды ранен, контужен. Вся послевоенная жизнь прошла за операционным столом. Много путешествовал, был участником Парада Победы в 2015 году. Но, то, что Парад проведут для него одного - представить не мог.

«Слов нет. Я ничему уже в жизни не удивляюсь, как вы понимаете. Но это – слов нет. Впервые в жизни. Такая благодарность вам», - сказал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Эккельман.

Хирург с 58-летним стажем, ветеран войны считает, что на сегодняшний день главное для всех – победить болезнь, справится с коронавирусной инфекцией. И после этого, уже всем вместе, отметить 75-летний юбилей и спеть «День Победы», добавил ветеран.