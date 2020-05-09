Мы помним: как в России прошло шествие «Бессмертного полка»

Сегодня, 9 мая, несмотря на ограничения из-за коронавируса, «Бессмертный полк» шагает по стране. Это шествие не остановит ничто. И в его рядах – уже миллионы. Формат акции необычный – фотографии, имена и фамилии фронтовиков транслируют на больших экранах.

На Арбате, Тверской, ВДНХ, почти в каждом вагоне метро транслируют лица героев. И даже сейчас можно зайти на сайт «Бессмертного полка» и загрузить снимок своего отца, деда, прадеда. И фотографии фронтовиков тоже покажут..

«Всей своей жизнью и опытом дедушка доказал свою любовь к Родине и людям. Это был его постулат. Каждый год в этот день мы ходим на бессмертный полк. К сожалению, сейчас из-за режима самоизоляции мы делаем это онлайн», - рассказала внучка героя Советского Союза Михаила Малинина

Сын дважды героя Советского Союза Александра Родимцева Илья рассказал, что 9 мая 1945 года, когда День Победы праздновала вся страна, для его отца этот день получился не таким торжественным, как у всех. Его части вели тяжелейший бой с немцами, которые пытались выйти на юг Чехословакии. Красноармейцы преградили им путь, в том числе и корпус Александра Родимцева.

К участникам акции обратился и президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что наша страна проходила и не такие испытания. И не важно, как именно, но главное мы чествуем память победителей, отметил президент.

«Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, всегда в нашем сердце. И так будет всегда. Они останутся с нами навсегда, а по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», - пообещал Владимир Путин.

Люди, которых знает и любит вся страна, – известные музыканты, певцы, артисты, – в сети рассказывают истории своих отцов и дедов – участников войны.

«В моей семье тоже воевали, три брата нашей мамы. Дядя Володя и дядя Коля и дядя Леонид. Дядя Коля не вернулся с фронта - он погиб в 43-м году. Мне удалось проследить его путь благодаря сайту Минобороны. Это замечательная была идея. Теперь каждый может найти своего родственника там. Я хочу сказать ветеранам, будьте здоровы, и живите долго», - обратился к ветеранам народный артист РФ Николай Расторгуев.

Олег Газманов написал песню «Бессмертный полк», которую посвятил своим отцу и матери. Родители музыканта прошли всю войну, но не дожили до 75-летия Победы. Свое «спасибо» ветеранам говорят музыканты со всей страны. Громко и красиво. Под руководством Юрия Башмета они исполнили «День Победы».

Экипажи судов «Крузенштерн» и «Паллада» сейчас находятся в кругосветном плавании, идут к Антарктиде. И вместе с ними песня Победы путешествует по миру.

В Петропавловске-Камчатском в окнах жителей зажигаются фонарики и свечи, как символ памяти, которая не угаснет никогда. Весь полуостров принял участие в этой акции.

В Кемеровской области сделали пятиметровые портреты фронтовиков. Так свое «спасибо» сказали героям войны шахтеры. На «БелАЗах» они везут фотографии своих дедов и прадедов вдоль одного из крупнейших в стране угольных разрезов.