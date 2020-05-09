Алексей Дюмин поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы

«Поздравляю вас с Днем Великой Победы. Слова благодарности никогда не прекратятся в адрес тех людей, которые ценой своей жизни, невероятными усилиями сделали все, чтобы мы сейчас жили в мирное время», - сказал Дюмин.

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