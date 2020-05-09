Алексей Дюмин поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
Губернатор попросил ветеранов соблюдать меры осторожности, которые введены в России в связи с пандемией.
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны Николая Кульпова и Василия Мирошниченко с Днем Победы.
«Поздравляю вас с Днем Великой Победы. Слова благодарности никогда не прекратятся в адрес тех людей, которые ценой своей жизни, невероятными усилиями сделали все, чтобы мы сейчас жили в мирное время», - сказал Дюмин.
В годы войны Николай Иванович Кульпов был летчиком тяжелой авиации. Принимал участие в освобождении Белоруссии, Латвии, Литвы, Восточной Пруссии, части Польши. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней.
Василий Маркович Мирошниченко ушел на фронт добровольцем. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, 2-м Украинском фронтах.