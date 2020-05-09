«Кто живет рядом»: В Нижнем Новгороде нарисовали на домах 75 портретов ветеранов

Нижний Новгород и Нижегородская область входят в тройку самых неблагополучных регионов России по коронавирусу. Поэтому все праздничные мероприятия 9 мая проходят по сокращенной программе или режиме онлайн.

Волонтеры Нижнего Новгорода организовали десятки бригад, в которые мог записаться любой желающий. Самодеятельные артисты разъехались по адресам ветеранов, чтобы поздравить их с праздником Великой Победы. Они устраивают для фронтовиков небольшие концерты, поют любимые военные песни.

Также к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне организована акция «Лица Победы». Местный художники нарисовали на фасадах домов портреты ветеранов. В общей сложности получилось 75 рисунков. По словам организаторов акции, это сделано для того, чтобы нижегородцы знали, кто живет рядом с ними.