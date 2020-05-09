Парад для ветерана: в Ростове-на-Дону участников ВОВ поздравили с Днем Победы

В некоторых дворах Ростова-на-Дону сегодня звучали песни военных лет. Так благодарные потомки поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городе, с Днем Победы.

Один из участников ВОВ, перед домом которого были организованы торжественные мероприятия, - Петр Демидович Бицутин. 21 июня, кстати, он отметит 100-летний юбилей. Однако, несмотря на почтенный возраст, ветеран выглядит бодрым, радостным и полным сил и, судя по всему, чувствует себя прекрасно.

Петр Демидович родился 21 июня 1920 года, в селе Затишье Чертковского района Ростовской области. В 1938 году поступил в областную школу политпросвещения в городе Шахты. Пятого октября 1940 года с 3 курса был призван в ряды Красной Армии.

В начале Великой Отечественной войны воевал на Закавказском фронте, затем на 3-м Украинском фронте в войсках ПВО. Освобождал города Донецк, Красноармейск. В 1943 году участвовал в форсировании Днепра. В 1944 году воевал в Румынии, Венгрии.

В марте 1945 года был направлен в Харьковское военно-политическое училище, где и встретил День Победы. Участвовал в параде Победы в Харькове.

В 1946 году был демобилизован и вернулся на родину в Чертковский район. Работал в аппарате райкома партии, затем получил специальность агронома.

В 2005 году Петр Демидович переехал в Ростов-на-Дону.

Ветеран награжден орденом «Отечественной войны», медалями «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть», а также различными юбилейными наградами.