«Колокол», «бочка» и перевернутый полет: чем запомнилось авиашоу в Кубинке по случаю Дня Победы

В подмосковной Кубинке в честь Дня Победы завершилось уникальное воздушное шоу. Высший пилотаж демонстрировали летчики сразу четырех групп российских ВКС, обладатели множества мировых рекордов. Их выступление стало кульминацией воздушной части празднования 75-летия Великой Победы.

«Соколов России» с элементами одиночного пилотажа на новейшем истребителе Су-35С представил заслуженный военный летчик РФ Александр Гостев. Одной из самых запоминающихся и удивительных фигур, продемонстрированных Гостевым, стал «колокол». Во время выполнения этой фигуры самолет практически отвесно поднимается на большую высоту, а потом словно замирает, переходит в горизонтальный полет и с набором скорости через вираж уходит из пилотажной зоны. Еще одним эффектным моментом стал проход Су-35С на предельно малой скорости - 150-200 километров в час.

Затем, словно опровергая законы физики, пилотаж на вертолетах показала группа «Беркуты». Летчики в очередной раз напомнили, что Ми-28 - единственный в мире вертолет, способный выполнить «мертвую петлю», или «бочку». Запоминающейся фигурой, которую показала группа, стал боевой разворот: вертолеты поднимаются с креном вверх, потом уходят в резкий правый вираж и после принимают бой либо наносят удар по земле.

Затем в небо взмыли «Стрижи» и «Русские витязи». По шесть самолетов от каждой группы. На многоцелевых истребителях Су-30СМ и МиГ-29 с ювелирной точностью они выполнили фигуры группового и встречного пилотажа, а также продемонстрировали перевернутый полет.