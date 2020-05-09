История в деталях: в Ростовской области восстановили два уникальных танка времен войны

В Ростовской области удалось восстановить уникальные с исторической точки зрения танки, которые принимали участие в боях в Великой Отечественной войне.

В 1942 году танк Т-26 принимал участие в боях на территории Ростовской области в составе войск Южного фронта. Он считался устаревшим даже к началу войны. Известно, что экипаж этой машины погиб при обороне переправы. Спустя 77 лет танк со следами множественных попаданий достали со дна реки. Сохранность - редкая. Историю героев-танкистов специалисты надеются полностью восстановить.

Жители Ростова-на-Дону получили к 75-летию Победы уникальный подарок - восстановленный танк Т-34-76. Это реальная боевая машина, участвовавшая в боях Великой Отечественной войны. Несколько лет назад его также подняли со дна реки в Подмосковье, восстановили и поставили на постамент. Однако вокруг памятника разгорелось немало споров.

«В нашей монументальной традиции, традиции установки памятников в виде пушек, танков, всегда стволы техники были направлены на Запад. Именно оттуда пришел на нашу землю враг», - пояснил научный сотрудник РАН, председатель Российского военно-исторического общества в Ростовской области Андрей Кудряков.

Именно из-за того, что танк своей башней, своим стволом был повернут не в ту сторону, и появились эти разговоры. После клича в соцсетях нашлись общественные деятели и бизнесмены, которые буквально за несколько дней смогли развернуть ржавую башню в другую сторону, зачистить сталь и нанести настоящую военную краску.

С помощью специалистов Донского военно-исторического музея удалось восстановить все детали. Даже такой элемент красноармейской смекалки, как бревно на борту. Дело в том, что если танк застревал, то бревно крепили к гусеницам, проворачивали, и машина буксировала саму себя. Но историческая достоверность памятника не только в деталях.

«Это та модель танка, которая, включая 1943 год, освобождала город Ростов-на-Дону. Все остальные модели, которые появлялись в 1944-1945 годах, отношения к боевым действиям в городе Ростове не имеют», - пояснил председатель совета директоров предприятий и организаций Ростова-на-Дону Магомед Дарсигов.

Накануне Дня Победы Совет ветеранов Ростова передал для памятника гильзу от 76-миллиметрового снаряда с землей, собранной на Миус-фронте. Теперь у гранитного постамента легендарного советского танка можно будет с полным правом возлагать цветы павшим героям. Первое возложение проведут в день 75-й годовщины Победы.