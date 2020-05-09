Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире 75 лет Великой Победы ТЕГИ

История в деталях: в Ростовской области восстановили два уникальных танка времен войны

Виталий Никулин
17:26 09.05.2020
Боевые машины Т-26 и Т-34-76 подняли со дна реки и восстановили, стараясь сохранить детали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Ростовской области удалось восстановить уникальные с исторической точки зрения танки, которые принимали участие в боях в Великой Отечественной войне.

В 1942 году танк Т-26 принимал участие в боях на территории Ростовской области в составе войск Южного фронта. Он считался устаревшим даже к началу войны. Известно, что экипаж этой машины погиб при обороне переправы. Спустя 77 лет танк со следами множественных попаданий достали со дна реки. Сохранность - редкая. Историю героев-танкистов специалисты надеются полностью восстановить.

Жители Ростова-на-Дону получили к 75-летию Победы уникальный подарок - восстановленный танк Т-34-76. Это реальная боевая машина, участвовавшая в боях Великой Отечественной войны. Несколько лет назад его также подняли со дна реки в Подмосковье, восстановили и поставили на постамент. Однако вокруг памятника разгорелось немало споров.

«В нашей монументальной традиции, традиции установки памятников в виде пушек, танков, всегда стволы техники были направлены на Запад. Именно оттуда пришел на нашу землю враг», - пояснил научный сотрудник РАН, председатель Российского военно-исторического общества в Ростовской области Андрей Кудряков.

Именно из-за того, что танк своей башней, своим стволом был повернут не в ту сторону, и появились эти разговоры. После клича в соцсетях нашлись общественные деятели и бизнесмены, которые буквально за несколько дней смогли развернуть ржавую башню в другую сторону, зачистить сталь и нанести настоящую военную краску.

С помощью специалистов Донского военно-исторического музея удалось восстановить все детали. Даже такой элемент красноармейской смекалки, как бревно на борту. Дело в том, что если танк застревал, то бревно крепили к гусеницам, проворачивали, и машина буксировала саму себя. Но историческая достоверность памятника не только в деталях.

«Это та модель танка, которая, включая 1943 год, освобождала город Ростов-на-Дону. Все остальные модели, которые появлялись в 1944-1945 годах, отношения к боевым действиям в городе Ростове не имеют», - пояснил председатель совета директоров предприятий и организаций Ростова-на-Дону Магомед Дарсигов.

Накануне Дня Победы Совет ветеранов Ростова передал для памятника гильзу от 76-миллиметрового снаряда с землей, собранной на Миус-фронте. Теперь у гранитного постамента легендарного советского танка можно будет с полным правом возлагать цветы павшим героям. Первое возложение проведут в день 75-й годовщины Победы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.05.2020, 16:45
Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
Дата09.05.2020, 14:17
Строительство Главного храма Вооруженных сил России завершено: видео
Дата08.05.2020, 16:05
Орешкин назначен председателем совета директоров ФК ЦСКА
Дата08.05.2020, 06:45
В Минобороны рассказали, когда Су-57 получат новейшие двигатели пятого поколения
Дата09.05.2020, 14:32
Хронология Победы: ветераны рассказали об ужасах войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
75 лет Великой Победы
17:26 В стране и мире
Видео
История в деталях: в Ростовской области восстановили два уникальных танка времен войны
06:19 В стране и мире
Посол США в РФ признал общность усилий СССР и союзников в борьбе с нацизмом
04:46 В стране и мире
Видео
День Победы в Приморье: на крейсере «Варяг» торжественно подняли Георгиевский флаг
04:19 В стране и мире
Воздушный парад во Владивостоке перенесен на два часа из-за тумана
04:00 Вопросы истории
Видео
«Чувствую его сердцем»: правнучка Жукова рассказала о семейных письмах Маршала Победы
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
18:43 В стране и мире
«Кто живет рядом»: В Нижнем Новгороде нарисовали на домах 75 портретов ветеранов
18:35 В стране и мире
Видео
Парад для ветерана: в Ростове-на-Дону участников ВОВ поздравили с Днем Победы
18:28 Армия
Видео
Главком ВМФ возложил венок в воду в честь защитников Ленинграда и Кронштадта
17:53 Эксклюзив
Видео
«Мы все будем бессмертны»: Олег Газманов исполнил песню «Бессмертный полк» и рассказал о родителях-фронтовиках
17:50 В стране и мире
Видео
«Колокол», «бочка» и перевернутый полет: чем запомнилось авиашоу в Кубинке по случаю Дня Победы
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Обращение Владимира Путина к участникам акции «Бессмертный полк»
Российский глубоководный аппарат установил вымпел на дне Марианской впадины в честь Дня Победы
Видео
Смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка
Видео
В Петербурге проходит водная часть Парада Победы: видео
Видео
Воздушная часть Парада Победы в Москве
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.