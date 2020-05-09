МО РФ и группа «Кватро» представили праздничный концерт к 75-летию Великой Победы
Сайт телеканала «Звезда» вел прямую трансляцию онлайн-концерта.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Любимые песни военных лет, ставшие проводником памяти и благодарности ветеранам, прозвучали сегодня в праздничном онлайн-концерте из Театра Российской армии в исполнении группы «Кватро».
Зрители могут посмотреть его на сайте и в официальных аккаунтах в соцсетях Министерства обороны, на сайте телеканала «Звезда» и на официальных ресурсах артистов.