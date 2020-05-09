МО РФ и группа «Кватро» представили праздничный концерт к 75-летию Великой Победы

Любимые песни военных лет, ставшие проводником памяти и благодарности ветеранам, прозвучали сегодня в праздничном онлайн-концерте из Театра Российской армии в исполнении группы «Кватро».

Зрители могут посмотреть его на сайте и в официальных аккаунтах в соцсетях Министерства обороны, на сайте телеканала «Звезда» и на официальных ресурсах артистов.