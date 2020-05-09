Жители Киева несут цветы к памятнику Вечной Славы

Праздник Победы в Великой Отечественной войне сегодня отмечают и на Украине. Несмотря на режим самоизоляции, жители Киева весь день несут цветы к памятнику Вечной Славы на Могиле Неизвестного Солдата.

В руках у местных жителей фотографии родственников, чьи подвиги навсегда останутся в истории. На улицах и в автобусах звучат фронтовые песни.

Народу в городе меньше, чем обычно, поскольку из-за пандемии коронавируса многие массовые мероприятия в стране отменены.