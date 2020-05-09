Милла Йовович рассказала о воевавших бабушке и дедушках

Голливудская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы. Звезда написала в своем Instagram большой пост, в котором рассказала о своей бабушке и дедах, воевавших на фронтах Второй мировой войны.

«Хочу всех поздравить с большим праздником, Днем Победы! 8 и 9 мая соответственно знаменуют окончание Второй мировой войны для союзников и для русской армии. В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне», - написала Милла на английском и русском языках.

© millajovovich, Instagram

Актриса опубликовала фотографии своей бабушки по материнской линии Татьяны Поповой, которая отправилась на фронт медсестрой в 16 лет.

«К своему 18-летию она проделала путь через невыразимые ужасы вплоть до Берлина. На фотографиях ее медали и документы, которые сохранила моя мама», - написала Йовович.

Позднее Татьяна Попова вышла замуж за Александра Логинова, который тоже воевал, как и дед по отцовской линии Богдан Йовович, сражавшийся в рядах югославских партизан, рассказала Милла.

«Я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом. Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным», - призналась голливудская звезда.

© millajovovich, Instagram

Йовович добавила, что этими воспоминаниями и архивными фотографиями она хочет почтить память всех, кто боролся в годы войны за мир, чтобы сделать его лучше и достойнее.

Накануне Милла опубликовала в своем Instagram видео, на котором запечатлено, как она по-русски читает одну из своих самых любимых сказок детства - «Муху-Цокотуху» Корнея Чуковского.