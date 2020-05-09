Жители Петропавловска-Камчатского зажгли на подоконниках свечи в рамках акции «Фонарь Победы»

В Петропавловске-Камчатском состоялась акция «Свеча памяти», или «Фонарь Победы». Таким образом жители города почтили память красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны.

Участники мероприятия зажигали у себя на подоконниках свечи или маленькие фонарики. Некоторые граждане запускали в небо пиротехнические изделия.

Сегодня в России отмечают один из самых главных национальных праздников - День Победы Советского Союза над нацистской Германией. Торжества проходят также во многих других странах бывшего СССР.

Традиционно 9 Мая в РФ и за рубежом проводится еще одна, более масштабная акция - «Бессмертный полк». Участники мероприятия в одном строю проносят портреты своих родственников, участвовавших в ВОВ, в знак памяти и уважения к их подвигу. К сожалению, в этом году в связи с пандемией коронавируса шествие состоялось в виртуальном формате.