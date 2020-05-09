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Огни Победы: на Камчатке прогремел праздничный салют

Тамара Астапенкова
16:14 09.05.2020
В Петропавловске-Камчатском из военных машин дали порядка 30 залпов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Камчатке в городе-герое Петропавловск-Камчатский отгремел праздничный салют. Из военных машин дали порядка 30 залпов. Несмотря на режим самоизоляции, люди пришли на центральную площадь города, чтобы посмотреть салют.

Многие ожидали увидеть праздничный фейерверк, поэтому были немного огорчены. Те, кто понимает, были рады тому, что, несмотря на карантин, военные все же нашли возможность почтить память героев Великой Отечественной войны.

Утром 9 Мая летчики морской авиации Тихоокеанского флота в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне провели воздушный парад над Петропавловском-Камчатским. Боевые самолеты отдельного смешанного авиаполка войск и сил на северо-востоке России прошли в парадных строях над площадью Ленина и Авачинской бухтой.

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