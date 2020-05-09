Чтобы помнили: Во Владикавказе возложили венки к Мемориалу Славы

Во Владикавказе у Мемориала Славы военнослужащие 58 общевойсковой армии почтили память погибших в Великой Отечественной Войне.

Из республики на фронт ушел каждый четвертый житель, из них не вернулся каждый второй. Почтить память тех, кто героически защищал Родину и вспомнить те страшные годы, пришло правительство республики. Они вместе с военнослужащими почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к Вечному огню.

Знаменательно, что 9 мая, во Владикавказе, прямо в центре аллеи героев открыли еще один мемориальный комплекс. Композиция символизирует скорбь всех матерей, которые отправляли своих сыновей на фронт.

В связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с коронавирусом, торжественное мероприятие проходило с соблюдением всех установленных санитарных норм и требований.