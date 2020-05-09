В Хабаровске прогремел первый праздничный салют
Праздничные салюты пройдут в нескольких городах страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Хабаровске прогремел первый салют в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Праздничные салюты пройдут в Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Смоленске, Туле, Воронеже, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Симферополе, Севастополе, Керчи, Волгограде и во многих других городах.
Также сегодня в нескольких десятках городах страны прошли воздушные парады.
Самый крупный из них состоялся в Москве. Над Красной площадью в парадном строю прошли 75 самолетов и вертолетов ВКС России.