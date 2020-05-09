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В Хабаровске прогремел первый праздничный салют

Александр Пешков
Мария Герман
15:08 09.05.2020
Праздничные салюты пройдут в нескольких городах страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Хабаровске прогремел первый салют в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Праздничные салюты пройдут в Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Смоленске, Туле, Воронеже, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Симферополе, Севастополе, Керчи, Волгограде и во многих других городах.

© ТРК "Звезда"

Также сегодня в нескольких десятках городах страны прошли воздушные парады. 

Самый крупный из них состоялся в Москве. Над Красной площадью в парадном строю прошли 75 самолетов и вертолетов ВКС России. 

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