Ровесник Победы: в Новосибирске на фасаде театра разместили гигантские георгиевские ленты

В Новосибирске 9 Мая на фасаде Государственного академического театра оперы и балета разместили огромные георгиевские ленты в честь Дня Победы. Для театра этот день особенный, поскольку он открылся 12 мая 1945 года, через несколько дней после победы.

Утром 9 Мая над центральной площадью Новосибирска состоялся авиапарад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. После этого военные летчики провели в определенной точке сбор и построение парадного строя.

Горожане могли наблюдать за воздушным парадом и мастерством экипажей боевой авиации из окон своих домов. Военная техника пролетела над площадью Ленина в установленные сроки.