Наталия Орейро на русском языке исполнила песню «Нам нужна одна победа»

Поздравления с Днем Победы сегодня поступают из разных уголков мира, от разных людей. Иногда довольно неожиданные. Свое, личное и удивительно трогательное, разметила в Instagram уругвайская актриса и певица, звезда сериалов Наталия Орейро. Она на русском языке исполнила песню «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал».

«С Днем Победы! Мира во всем мире! Я вас люблю!» - написала артистка под публикацией.

Песни Победы весь день звучат и в эфире «Звезды». Их исполняют лучшие вокалисты всероссийского конкурса «Новая звезда».