Путин пообещал, что «Бессмертный полк» еще пройдет по Красной площади

Акция «Бессмертный полк» еще будет проведена на Красной площади. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии Бессмертного полка. С фотографиями и портретами своих близких, своих родственников - участников Великой Отечественной войны... Наши герои - всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим предкам, мы еще пройдем», - сказал глава государства, обращаясь к россиянам по случаю 75-летия Великой Победы.

Сегодня в России отмечают один из самых главных национальных праздников - День Победы Советского Союза над нацистской Германией. Торжественные мероприятия проходят также во многих других странах бывшего СССР.

Традиционно 9 мая в нашей стране и за рубежом проводится акция «Бессмертный полк». Участники мероприятия в одном строю проносят портреты своих родственников, участвовавших в ВОВ, в знак памяти и уважения к их подвигу. К сожалению, в этом году в связи с пандемией коронавируса шествие состоялось в виртуальном формате.