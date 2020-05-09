Обращение Владимира Путина к участникам акции «Бессмертный полк»
В этом году традиционная акция проходит в онлайн-формате.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента
Президент России Владимир Путин выступает с обращением к участникам акции «Бессмертный полк».
В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате в связи со сложной эпидимиологической ситуацией.
Принять участие в виртуальном шествии может любой желающий, в том числе и тот, у кого не сохранились фотографии ветеранов.
Прямую трансляцию шествия «Бессмертный полк-онлайн» сегодня ведут многие онлайн-кинотеатры, социальные сети, телеканалы и различные онлайн-платформы. Наблюдать за онлайн-шествием можно и на нашем сайте.