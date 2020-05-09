В Мурманске почтили память защитников Заполярья

Сегодня, 9 Мая, парады военной авиации прошли от Калининграда до Камчатки. В общей сложности - в 47 городах. В Мурманске в честь 75-й годовщины Великой Победы прошла церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья», который называют мурманским Алешей. Монумент высотой 35,5 метров. Он является вторым по величине памятником после «Родины-матери» в Волгограде и является символом Кольского Заполярья.

Каждый год на площади перед мемориальным комплексом проходит торжественный митинг. В этом году также решили следовать традиции, максимально сократив программу. Участие в мероприятии приняли командование Северным флотом и руководство области. К мемориалу возложили красные гвоздики – олицетворение пролитой советскими солдатами крови. Память защитников Заполярья почтили минутой молчания.

Запланированный сразу после митинга авиапарад из-за погодных условий перенесли. Предварительно, он пройдет после обеда. В воздушном параде примут участие 17 единиц техники: вертолеты Ка-27 и Ми-8, самолеты военно-транспортной и противолодочной авиации, истребители-перехватчики, бомбардировщики.

Во время генеральной репетиции в первой группе были вертолеты Ка-27 и Ми-8. За ними следовали самолеты военно-транспортной и противолодочной авиации Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142м. В середине строя прошли учебно-тренировочный Су-25 УТГ и две пары истребителей Су-33 и МиГ-29К. Завершили авиационный строй бомбардировщики Су-24М и истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Всего в репетиции авиапарада было задействовано 17 единиц техники, которые проходили на высоте 200 метров над мемориальным комплексом «Защитникам Советского Заполярья».