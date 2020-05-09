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Окопы, блиндажи, разбитая техника: в парке «Патриот» завершено строительство музейного комплекса «Дорога памяти»

Ирина Лосик
14:37 09.05.2020
В мемориальном комплексе все выглядит так, как в начале войны в 1941 году, когда враг был на подступах к Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В подмосковном парке «Патриот» завершено строительство одного из грандиозных проектов к 75-летию Победы - музейного комплекса «Дорога памяти». В его галерее размещены данные о 33 миллионах участников Великой Отечественной войны и их подвигах.

Этот комплекс не имеет аналогов в мире. На огромной территории можно увидеть окопы, блиндажи, разбитую вражескую военную технику. Все выглядит так, как в начале войны в 1941 году, когда враг был на подступах к Москве. И именно в этом районе Подмосковья, на 62-м километре Минского шоссе, советским войскам удалось оттеснить немцев.

Нигде в мире нет подобного музея, ни по подборке, ни по исполнению, ни по размаху. Тут все пронизано смыслом и наполнено символизмом.

Например, протяженность самой галереи «Дорога памяти» - 1 418 шагов. И эта цифра не случайна. Ведь именно столько дней шла самая кровопролитная в истории человечества война.

В галерее 35 залов, и они посвящены истории Великой Отечественной войны. С первого по последний день. Здесь представлено множество артефактов и документов той поры. Есть, например, зал, посвященный блокадному Ленинграду. Есть зал обороны Севастополя. Есть зал Сталинградской битвы.

Отдельное место в экспозиции отводится партизанам. А в зале, посвященном труженикам тыла, можно увидеть конвейерную ленту - как символ бесперебойной работы заводов и фабрик.

Не обошли вниманием и фронтовые агитбригады. Искусство на войне - больше чем  искусство, как известно. Тысячи деятелей культуры - писатели, поэты, художники - уходили на фронт.

Есть экспозиция, посвященная военным медикам. Благодаря современным технологиям можно погрузиться  в атмосферу полевого госпиталя. Есть кинозалы, где будут показывать исторические военные фильмы.

Общая база «Дороги памяти» вмещает в себя 33 миллиона имен и фамилий фронтовиков. Не важно, откуда они - из России, Белоруссии, Украины, Армении или Азербайджана.

Везде в выставке используются современные технологии. Так, в галереях установлены специальные мониторы, и, придя сюда, каждый может найти своего родственника или знакомого ветерана. Все очень просто: достаточно ввести фамилию - и программа выдаст результат мгновенно.

В парк «Патриот» привезены кисеты с землей. Ее собирали по всему миру, везде, где есть захоронения красноармейцев, погибших в годы той страшной войны. Сейчас земля хранится в специальных гильзах. Придя сюда, можно поклониться всем павшим.

Для того чтобы перечислить все интересные моменты этого потрясающего комплекса, нужно очень много времени. «Дорогу памяти», кстати, построили в феноменально короткий  срок - полтора года. Для такого грандиозного сооружения - рекорд. Строителям важно было успеть к определенной дате - 9 Мая, когда вся страна отмечает 75-летие Великой Победы. Это место объединяет всех фронтовиков, а история этой Победы касается каждого из нас.

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