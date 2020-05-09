Министерство обороны Российской Федерации и группа «Кватро» представляют праздничный концерт к 75-летию Великой Победы
Сайт телеканала «Звезда» будет вести прямую трансляцию мероприятия.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Любимые песни военных лет, ставшие проводником памяти и благодарности ветеранам, прозвучат сегодня в 17.45 в праздничном онлайн-концерте из Театра Российской армии в исполнении группы «Кватро».
Зрители смогут увидеть его на сайте и в официальных аккаунтах в соцсетях Министерства обороны, сайте телеканала «Звезда» и на официальных ресурсах артистов.