Министерство обороны Российской Федерации и группа «Кватро» представляют праздничный концерт к 75-летию Великой Победы

Любимые песни военных лет, ставшие проводником памяти и благодарности ветеранам, прозвучат сегодня в 17.45 в праздничном онлайн-концерте из Театра Российской армии в исполнении группы «Кватро».

Зрители смогут увидеть его на сайте и в официальных аккаунтах в соцсетях Министерства обороны, сайте телеканала «Звезда» и на официальных ресурсах артистов.