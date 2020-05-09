«Поем всем двором»: в Ростове корреспондент «Звезды» пустилась в пляс под песню «Казаки в Берлине»
В День Победы жители города и волонтеры исполнили для ветеранов песни фронтовых лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Ростове в День Победы состоялась акция «Поем всем двором». Волонтеры и простые граждане исполнили для ветеранов песни фронтовых лет.
Присутствовала на мероприятии и корреспондент телеканала «Звезда» Анастасия Фириченкова. Она не удержалась и под песню «Казаки в Берлине» пустилась в пляс.
Волонтеры пообещали повторить акцию 21 июня - в этот день одному из ветеранов, проживающих в Ростове, исполняется 100 лет.