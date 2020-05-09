«Поем всем двором»: в Ростове корреспондент «Звезды» пустилась в пляс под песню «Казаки в Берлине»

В Ростове в День Победы состоялась акция «Поем всем двором». Волонтеры и простые граждане исполнили для ветеранов песни фронтовых лет.

Присутствовала на мероприятии и корреспондент телеканала «Звезда» Анастасия Фириченкова. Она не удержалась и под песню «Казаки в Берлине» пустилась в пляс.

Волонтеры пообещали повторить акцию 21 июня - в этот день одному из ветеранов, проживающих в Ростове, исполняется 100 лет.