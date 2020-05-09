Российский глубоководный аппарат установил вымпел на дне Марианской впадины в честь Дня Победы

Российский автономный глубоководный аппарат «Витязь» установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда перспективных исследований.

«Восьмого мая 2020 года в 22.34 по московскому времени российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины», - информирует пресс-служба.

Датчиками аппарата была зафиксирована глубина 10 028 метров. Помимо доставки на дно Марианской впадины вымпела «Витязь» в течение трех часов занимался картографированием, а также фото- и видеосъемкой.