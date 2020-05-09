В память о Космодемьянской: в Подмосковье открылся музейный комплекс «Зоя»

Сегодня в Подмосковной деревне Петрищево открылся Музейный комплекс «Зоя», посвященный памяти Зои Космодемьянской. Там представлены личные вещи знаменитой партизанки, восстановлена обстановка дома, где она провела последнюю ночь. Там же будут проходить экскурсии к мемориалу и первому месту захоронения девушки.

Летом 1941 года Зоя Космодемьянская перешла в 10 класс, но закончить школу ей так и не довелось. Ее школьный класс, личный дневник и фотографии - из осязаемой истории знаменитой партизанки остались только крупицы.

В разведшколе, куда поступила старшеклассница Зоя, ее научили стрелять из винтовки, пистолета, подрывать мосты, бесшумно снимать часовых.

В ноябре 1941 года немцы были уже под Москвой. Из ставки главнокомандующего пришел приказ – «Выкуривать немцев из теплых убежищ». Зоя начала поджигать дома, в которых укрывались от мороза фашисты и однажды была поймана.

Юрий Седов - единственный живой свидетель казни Космодемьянской, рассказывает, что даже перед смертью ее не покидала смелость.

«Рано утром, чуть рассвело, немец стучит в окно и требует выходить на казнь. Смотрим, немец делает виселицу. Я с бабушкой и две сестры присутствовали, видели все», - вспоминает Седов.

И даже восходя на виселицу, Зоя Космодемьянская не усомнилась в правильности своего выбора и жизненного пути, добавляет свидетель ее казни

«Она говорила: "Мне не страшно, товарищи. Счастье имею, умереть за свой народ». А немцам она сказала сдаваться, пока не поздно и что победа все равно будет за нами», - рассказал очевидец тех страшных событий.

Сегодня к стеле на месте той самой виселицы возложили цветы помощник президента Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На мемориальной стене памяти 180 имен и фамилий защитников Москвы- героев Советского союза. Среди них и первая женщина, получившая это звание - Зоя Космодемьянская.