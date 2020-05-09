Штурмовики и самолеты оперативно-тактической авиации: кадры Парада в Ростове-на-Дону
В небо поднялись 30 военных самолетов и 15 вертолетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Ростове-на-Дону, несмотря на проливной дождь, в небе в боевой порядок выстроились 30 военных самолетов и 15 вертолетов. Они пролетели на минимально возможной высоте и скорости.
В парадный строй вышли самолеты военно-транспортной, оперативно-тактической авиации, штурмовики, вертолеты армейской авиации.
Все они летели ровными звеньями - по 4 самолета и на минимальном расстоянии друг от друга.