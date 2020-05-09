Авиапарад над Матерью-Родиной: в Петербурге военная авиация совершила торжественный пролет в честь Дня Победы

В Санкт-Петербурге военные летчики отдали дань памяти погибшим на фронтах Великой Отечественной, во время блокады Ленинграда. Впервые авиация прошла торжественным строем над монументом Мать-Родина на Пискаревском кладбище. Этот воздушный смотр стал одним из крупнейших в стране, в нем задействовали 30 единиц авиационной техники.

Съемочная группа «Звезды» встретила парад на борту учебного корабля «Перекоп», который с вместе с другими военными судами Ленинградской военно-морской базы пришвартовался на набережной лейтенанта Шмидта.

В небо поднялись группы вертолетов Ми-8, Ми-28, и Ка-52. Они пролетели на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час. Следом прошли самолеты транспортной авиации Ан-12 и Ан-26, а замкнули парадный строй истребители Су-34, Су-35, а также перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31.

Открыл воздушный парад самый крупный в мире транспортный вертолет Ми-26. Подполковник Артем Ващанов взял с собой в полет фотографии своих прадедов. Один минометчиком прошел всю войну. Освобождал Варшаву, Будапешт. Другой служил летчиком в бомбардировочном полку и погиб в августе 1941 года при защите Ленинграда. К акции «Воздушный Бессмертный полк» присоединились и другие экипажи.

Ранним утром на борту легендарного крейсера «Аврора» повели торжественное построение с подъемом Андреевского флага и Знамени Победы, а прямо на палубе выступил военный оркестр.