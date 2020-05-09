Армейские авто и исторические мотоциклы: кадры репетиции уникального автопарада в Екатеринбурге

Темп и ритм движению колонны задавали звуковещательная станция ЗС-82 на базе бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2, которая транслировала популярные мелодии военных лет: «Прощание славянки», «Смуглянка», «В землянке», «Синий платочек». Водители автомобилей были одеты в форму военных лет: брюки галифе, гимнастерки, пилотки и хромовые сапоги.

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