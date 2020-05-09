Армейские авто и исторические мотоциклы: кадры репетиции уникального автопарада в Екатеринбурге
Уникальная автоколонна со штандартами фронтов Великой Отечественной войны и знаменами воинских частей, сформированных на территории Свердловской области в годы войны, впервые проехала по центральным улицам Екатеринбурга.
Возглавил автоколонну начальник управления технического обеспечения Центрального военного округа генерал-майор Олег Лучанский на черном кабриолете «Волга». Основу составили армейские автомобили «УАЗ», украшенные символикой Дня Победы, последними шли военнослужащие на исторических мотоциклах.
Темп и ритм движению колонны задавали звуковещательная станция ЗС-82 на базе бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2, которая транслировала популярные мелодии военных лет: «Прощание славянки», «Смуглянка», «В землянке», «Синий платочек». Водители автомобилей были одеты в форму военных лет: брюки галифе, гимнастерки, пилотки и хромовые сапоги.