«Этот день мы приближали как могли»: в Хабаровске всем двором исполнили песни о войне

В Хабаровске прошла акция «Поем всем двором». В честь 75-летия Великой Победы жители города исполнили «День Победы» и другие песни военных лет. К ним присоединилась и корреспондент «Звезды» Мария Герман.

Люди пели с балконов и из окон. А те, кто участвовал в акции на улице, соблюдали все меры безопасности. Жители города стояли на расстоянии полутора метров друг от друга, на них были надеты маски и перчатки.

Акция «Поем всем двором», приуроченная ко Дню Победы, состоится 9 Мая и в других городах России.