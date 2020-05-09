«С триумфом завершили самую жестокую в истории битву»: Путин поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех военнослужащих нашей страны с Днем Победы. Во время торжественного обращения глава государства выразил уверенность в том, что «благодарный мир через десятилетия и века будет помнить об этом подвиге».

«Семьдесят пять лет назад, в мае 1945 года, Красная армия положила конец трагедии ХХ века. С триумфом завершила самую жестокую в истории битву», - сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что именно советский народ сокрушил нацизм, разгромил чудовищную силу, которая принесла миллионам людей смерть, горе и страдания.

Для народа РФ, считает Путин, стойкость, воля и сплоченность победителей в той страшной войне навсегда останутся высшим примером священного отношения к Родине.

Утром 9 Мая президент РФ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к мемориалам городов-героев в Александровском саду. Также Владимир Путин выступил с торжественным обращением к ветеранам и всем россиянам по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.