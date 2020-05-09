В Подмосковье завершается строительство музейного комплекса «Дорога памяти»

В Подмосковье на территории парка «Патриот» завершается строительство уникального музейного комплекса «Дорога памяти». В нем будут собраны экспонаты военных лет: фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея ВС РФ.

Посетители смогут увидеть масштабное панно, собранное из миллионов фотографий участников войны. Протяженность мемориальной галереи «Дорога памяти» составляет 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны.

Музейный комплекс «Дорога памяти» - это филиал Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации. Уникальность комплекса заключается в том, что он создан с помощью мультимедийных технологий.