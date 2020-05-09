Российские летчики провели воздушный Парад Победы в Сирии

В параде были задействованы вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, военно-транспортные самолеты Ан-30, Ан-72, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.

Также в небе можно было увидеть самолет ДРЛО А-50, бомбардировщики Су-24.

Воздушные парады состоялись в десятках российских городов, а самый крупный - в Москве. В парадном строю над Красной площадью прошли 75 самолетов, в том числе истребители МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и истребители пятого поколения Су-57.

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех россиян.

Ранее Верховный главнокомандующий заявил, что наземная часть Парада Победы и акция «Бессмертный полк» обязательно состоятся позже, когда стране удастся справиться с пандемией коронавируса.

Обращение президента в прямом эфире посмотрели в том числе и российские военнослужащие в Сирии.

В завершение торжественных мероприятий была открыта фотовыставка, посвященная Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и прошел концерт военных ансамблей клуба военно-патриотической песни.