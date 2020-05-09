Навеки в сердцах: московские суворовцы записали видеопоздравление ко Дню Победы

Московские суворовцы записали видеопоздравление в честь 75-летия Великой Победы. Теплые слова участникам Великой Отечественной войны и всем жителям страны адресовали воспитанники, выпускники, ветераны и подвижники Горьковского суворовского военного училища.

«Хочется пожелать всем, кто защищал нашу родину, всем, кто полег в борьбе за мирное небо над нашими головами, огромное спасибо, низкий вам поклон. Ничто не забыто и никто не забыт, вы навек в наших сердцах и душах», - передал в ролике поздравление один из юных суворовцев Руслан Пузачев.

Девятого мая отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В 47 российских городах и пунктах дислокации авиации в этот день состоятся авиапарады. В условиях установленных в стране ограничений жителей также призвали присоединиться к акции «Свет Победы», для участия в которой достаточно подойти к окну.