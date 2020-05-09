«Шла война к тому Берлину»: в эфире радио «Звезда» в честь Дня Победы транслируется уникальный исторический проект

В эфире радио «Звезда» сегодня, 9 Мая, в течение всего дня будет транслироваться масштабный проект «Шла война к тому Берлину», посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В каждом часе эфира будет подробно рассказываться о каждом из годов Великой Отечественной войны - с 1941-го по 1945-й. Данный уникальный проект основан на архивных документах и свидетельствах очевидцев.

Стоит отметить, что ни одна из российских радиостанций ничего подобного раньше не делала.

Сегодня в России отмечают один из самых главных национальных праздников - День Победы Советского Союза над нацистской Германией. Торжественные мероприятия проходят также во многих других странах бывшего СССР.

Утром 9 Мая президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к мемориалам городов-героев в Александровском саду. Также глава государства выступил с торжественным обращением к ветеранам и всем россиянам по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.