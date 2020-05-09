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Техника на тралах и КамАЗах: в Рязани прошел военный Парад в честь Дня Победы

Иван Линдеманн
11:47 09.05.2020
Маршрут прохождения был обнародован заранее, и  жители города смогли приветствовать колонну из окон и с балконов жилых домов.
Техника на тралах и КамАЗах: в Рязани прошел военный Парад в честь Дня Победы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Девятого мая в 9 часов утра под музыку маршей и песен военных лет двумя колоннами по улицам Рязани прошла военная техника. Это танки Т-72 и Т-64, БМП-1 (боевая машина пехоты 1-го поколения), БРДМ-2 (боевая разведывательная дозорная машина), оснащенная ПТРК «Конкурс» (противоракетный комплекс), РСЗО «Град» (реактивная система залпового огня) на базе ЗиЛ-131, а также РСЗО «Град» на базе «Урал», ЗУ 23-2 (зенитная установка),  МТЛБ (многоцелевой тягач легкобронируемый), Р-1 (машина разграждения), САУ (самоходная артиллерийская установка) 2С3 «Акация», миномет и гаубица М-30.

Тяжелая техника в целях безопасности была установлена на тралы, легкая - на КамАЗы. Маршрут прохождения был обнародован заранее, и жители города смогли приветствовать колонну из окон и с балконов жилых домов.

Эти 12 единиц боевой техники военных лет были переданы Министерством обороны РФ по поручению президента и находились на территории Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Маргелова.

Перед 9 мая техника была обновлена и украшена эмблемами с символами 75-летия Победы, ВДВ и Рязанской области.

После прохождения по городу техника отправилась на территорию Московского района Рязани. Там неподалеку от памятника советско-польскому братства по оружию появится парк, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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