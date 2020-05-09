Битва под Москвой и оборона Ленинграда: в Екатеринбурге состоялась реконструкция событий времен ВОВ

Театрализованная выставка-реконструкция исторических событий времен Великой Отечественной войны впервые состоялась в Екатеринбурге в День Победы, 9 Мая. Выставка под названием «Фронтовой путь от 1941-го до Победы» проводится по инициативе командования Центрального военного округа.

Колонна проехала по центральным улицам Екатеринбурга, в ее составе - 11 военных грузовиков с платформами-баннерами с изображением основных этапов Великой Отечественной войны: битва под Москвой, оборона Ленинграда и Севастополя, Сталинградское сражение, взятие Берлина.

Помимо тематических баннеров на платформах воссоздана историческая обстановка, соответствующая периоду времени. Также в статическом показе на платформе участвуют скульптурные группы в исполнении артистов Ансамбля песни и пляски ЦВО в одежде времен Великой Отечественной войны - пилотках, шапках-ушанках, ватниках и брюках галифе. Каждый артист изображает собирательный образ героя-фронтовика: девушку-радистку и зенитчицу, партизана, матроса, политрука, поднимающего батальон в атаку, и лыжника в маскхалате.

«Корень этой идеи - в первомайских демонстрациях, в передвижных выставках, но сходство только в формате колонны. В остальном мы используем совершенно новые методы и получаем мобильное театрализованное представление. С одной стороны, получается очень компактно, потому что каждая машина рассказывает об отдельном эпизоде, событии войны, о городе-герое. В то же время нам удалось наполнить каждый из кусочков содержанием и принести в город дух праздника», - рассказал художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа Антон Шолохов.

Машины двигались со скоростью не более 10 километров в час на минимальной дистанции, тем самым создавая непрерывную картину войны: от 22 июня 1941 года до 9 мая 1945-го.