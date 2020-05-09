Ровным строем на малой высоте: кадры репетиции авиапарада в небе над Мурманском

В небе на Мурманском состоялась репетиция воздушного парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Самолеты пролетели над сопкой Зеленый мыс, это одна из самых высоких точек города, на которой установлен Мемориал Защитникам Заполярья.

«Над ним пролетают противолодочные и транспортные самолеты, вертолеты морской авиации и истребители, штурмовики и бомбардировщики. Самолеты взлетают с четырех аэродромов, три из которых находятся в Мурманской, а еще один – в Вологодской областях», - передает с места событий корреспондент «Звезды» Михаил Амброськин.

Самолеты пролетят звеньями и по одному, на разных скоростях. В параде участвуют 17 летательных аппаратов из всех авиационных частей объединения ВВС и ПВО Северного флота: вертолеты Ка-27, Ми-8, самолеты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Су-24м, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31бм. Самый крупный - дальний противолодочный самолет Ту-142м.

Задачу пролететь ровным строем усложняет сильный боковой ветер. Несмотря на это, пилоты выдерживают строй с точностью до нескольких десятков метров. При этом, высота, на которой они пролетают, не превышает 250 метров. Полеты прошли без замечаний, и летчики пообещали продемонстрировать идеальный результат.