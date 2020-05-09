Корабли на рейде и полеты авиации: как отметили День Победы в Севастополе

В Севастополе из громкоговорителей, которые расположены на каждом столбе, играют фронтовые мелодии, всеми любимые и хорошо знакомые. Им, сидя дома, подпевают жители города. В центре, где обычно проходит парад войск севастопольского гарнизона, в этому году нет тяжелой техники. Зато в бухте - корабли на рейде и полеты авиации.

Предполетные указания для всех задействованных экипажей необычные: покружить подольше над городом, чтобы как можно больше людей смогли увидеть парад в воздухе из окон своих домов. Началось все над Севастопольской бухтой. По очереди с полуминутным интервалом тут пролетели тактические группы вертолетов морской авиации.

Все это - новая техника, свежее поступление последних лет. Плавучий плацдарм, внутри которого помещается целая мини-армия. Несколько десятков бронетранспортеров - выгрузившись из танкового трюма БДК «Азов» они способны усилить любой морской натиск. Здесь же реактивная система залпового огня - как и те «Грады», что демонстрируют обычно на параде при прохождении маршем военной техники. Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» с крылатыми калибрами на борту - один из самых удачных проектов. Таких корветов уже построено восемь в серии.

Внушительная корабельная группировка заняла почти всю бухту. И это при том, что у причалов остались нести вахту другие экипажи. Впрочем, флаги расцвечивания в честь Дня Победы этим утром подняли все. И те, кто на самом видном месте - в парадном строю, и те, кто скромно, - на боевом дежурстве.