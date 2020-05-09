Президент России Владимир Путин примет участие в смотре марша пеших и конных караулов Президентского полка, а также выступит перед полком. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будет смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка. Президент выступит перед полком», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Утром 9 Мая президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к мемориалам городов-героев в Александровском саду. Также Владимир Путин выступил с торжественным обращением к ветеранам и всем россиянам по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.