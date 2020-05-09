«Наша память и гордость»: Путин поздравил россиян с 75-летием Великой Победы

Владимир Путин поздравил граждан России с 75-летием Великой Победы. Президент отметил, что духовно-нравственное значение этого события остается неизменным. Это память и гордость всех россиян. Глава государства обратился к гражданам после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата с трибуны, которая установлена у Вечного огня.

«Мы знаем и твердо верим, что непобедимы, когда мы вместе», - заявил глава государства.

Президент отметил, что Россия отдает дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявшим плечом к плечу на фронте и в тылу.

«Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа», - подчеркнул президент.

Путин пообещал, что Парад Победы на Красной площади и марш Бессмертного полка обязательно пройдут, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

«Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил победы. Будет наш главный парад на Красной площади и народный марш Бессмертного полка, марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной, живой связи между поколениями», - сказал президент.

Также глава государства отметил, что нынешнее поколение всегда будет равняться на сплоченность и стойкость ветеранов, сражавшихся за жизнь против смерти.