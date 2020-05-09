Воздушный Парад завершился в Москве
В парадном строю над Красной площадью прошли 75 самолетов и вертолетов российских ВКС.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Воздушный Парад завершился в Москве
В парадном строю над Красной площадью прошли 75 самолетов и вертолетов российских ВКС.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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