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Сторожевые корабли и катера: жители Благовещенска увидели парад речных судов на Амуре

Андрей Аркадьев
10:22 09.05.2020
Ядром колонны стали семь пограничных сторожевых кораблей, за ними последовали 20 катеров
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Жители и гости Благовещенска  в День Победы увидели речной парад на Амуре. Открыли торжественное прохождение суда на воздушной подушке.

Ядром колонны стали семь пограничных сторожевых кораблей, за ними последовали 20 катеров. Пограничники прошли по фарватеру, по которому здесь пролегает граница с Китаем.

Наблюдать за масштабным действием могли и жители соседнего с Благовещенском города Хэйхе - он расположен на противоположном берегу Амура.

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