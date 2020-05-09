Путин: мы знаем, что непобедимы, когда вместе

Ветераны Великой Отечественной сражались за жизнь против смерти, и их потомки будут равняться на них. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время торжественного обращения к гражданам по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Наши ветераны сражались за жизнь против смерти, и мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе», - сказал глава государства.

Российский лидер также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и сообщил, что торжества, в том числе марш Бессмертного полка и Парад Победы на Красной площади, обязательно пройдут после окончания пандемии COVID-19.